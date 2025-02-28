КотировкиРазделы
NRP: Natural Resource Partners LP Limited Partnership

103.50 USD 1.50 (1.47%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NRP за сегодня изменился на 1.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 103.01, а максимальная — 103.50.

Следите за динамикой Natural Resource Partners LP Limited Partnership. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости NRP

Дневной диапазон
103.01 103.50
Годовой диапазон
86.83 113.04
Предыдущее закрытие
102.00
Open
103.25
Bid
103.50
Ask
103.80
Low
103.01
High
103.50
Объем
8
Дневное изменение
1.47%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
-0.60%
Годовое изменение
6.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.