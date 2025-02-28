Валюты / NRP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NRP: Natural Resource Partners LP Limited Partnership
103.50 USD 1.50 (1.47%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NRP за сегодня изменился на 1.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 103.01, а максимальная — 103.50.
Следите за динамикой Natural Resource Partners LP Limited Partnership. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NRP
- NRP Upgraded to Neutral as Debt Decline Balances Pricing Pressures
- Natural Resource Partners: Balance Sheet And Double-Digit Yields Expected Next Year (NRP)
- Natural Resource Partners Q2 Earnings Dip Y/Y on Weaker Coal, Soda Ash
- Natural Resource Partners L.P. Common Units (NRP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- NEPI Rockcastle outlook revised to positive by S&P on solid metrics
- Natural Resource Partners Stock: Wait For A Better Entry Point (NYSE:NRP)
- Natural Resource Partners L.P. Announces 2024 Schedule K-3 Now Available
- Will President Trump’s Coal Executive Order Boost Energy Stocks? - TipRanks.com
- Natural Resource Partners reports strong Q4, shares surge
- Natural Resource Partners L.P. Common Units (NRP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
103.01 103.50
Годовой диапазон
86.83 113.04
- Предыдущее закрытие
- 102.00
- Open
- 103.25
- Bid
- 103.50
- Ask
- 103.80
- Low
- 103.01
- High
- 103.50
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 1.47%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -0.60%
- Годовое изменение
- 6.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.