NPO: Enpro Inc

224.83 USD 2.87 (1.26%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NPO fiyatı bugün -1.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 223.77 ve Yüksek fiyatı olarak 227.94 aralığında işlem gördü.

Enpro Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
223.77 227.94
Yıllık aralık
133.50 231.94
Önceki kapanış
227.70
Açılış
225.31
Satış
224.83
Alış
225.13
Düşük
223.77
Yüksek
227.94
Hacim
140
Günlük değişim
-1.26%
Aylık değişim
3.84%
6 aylık değişim
39.77%
Yıllık değişim
41.89%
21 Eylül, Pazar