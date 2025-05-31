Dövizler / NPO
NPO: Enpro Inc
224.83 USD 2.87 (1.26%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NPO fiyatı bugün -1.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 223.77 ve Yüksek fiyatı olarak 227.94 aralığında işlem gördü.
Enpro Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NPO haberleri
Günlük aralık
223.77 227.94
Yıllık aralık
133.50 231.94
- Önceki kapanış
- 227.70
- Açılış
- 225.31
- Satış
- 224.83
- Alış
- 225.13
- Düşük
- 223.77
- Yüksek
- 227.94
- Hacim
- 140
- Günlük değişim
- -1.26%
- Aylık değişim
- 3.84%
- 6 aylık değişim
- 39.77%
- Yıllık değişim
- 41.89%
21 Eylül, Pazar