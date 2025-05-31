CotationsSections
224.83 USD 2.87 (1.26%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NPO a changé de -1.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 223.77 et à un maximum de 227.94.

Suivez la dynamique Enpro Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
223.77 227.94
Range Annuel
133.50 231.94
Clôture Précédente
227.70
Ouverture
225.31
Bid
224.83
Ask
225.13
Plus Bas
223.77
Plus Haut
227.94
Volume
140
Changement quotidien
-1.26%
Changement Mensuel
3.84%
Changement à 6 Mois
39.77%
Changement Annuel
41.89%
