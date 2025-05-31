Divisas / NPO
NPO: Enpro Inc
217.78 USD 0.74 (0.34%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NPO de hoy ha cambiado un 0.34%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 215.91, mientras que el máximo ha alcanzado 223.83.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Enpro Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
215.91 223.83
Rango anual
133.50 231.94
- Cierres anteriores
- 217.04
- Open
- 219.58
- Bid
- 217.78
- Ask
- 218.08
- Low
- 215.91
- High
- 223.83
- Volumen
- 215
- Cambio diario
- 0.34%
- Cambio mensual
- 0.58%
- Cambio a 6 meses
- 35.38%
- Cambio anual
- 37.44%
