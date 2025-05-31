CotizacionesSecciones
Divisas / NPO
Volver a Acciones

NPO: Enpro Inc

217.78 USD 0.74 (0.34%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de NPO de hoy ha cambiado un 0.34%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 215.91, mientras que el máximo ha alcanzado 223.83.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Enpro Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NPO News

Rango diario
215.91 223.83
Rango anual
133.50 231.94
Cierres anteriores
217.04
Open
219.58
Bid
217.78
Ask
218.08
Low
215.91
High
223.83
Volumen
215
Cambio diario
0.34%
Cambio mensual
0.58%
Cambio a 6 meses
35.38%
Cambio anual
37.44%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B