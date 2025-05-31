КотировкиРазделы
Валюты / NPO
NPO: Enpro Inc

217.04 USD 6.35 (2.84%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NPO за сегодня изменился на -2.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 216.76, а максимальная — 223.00.

Следите за динамикой Enpro Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
216.76 223.00
Годовой диапазон
133.50 231.94
Предыдущее закрытие
223.39
Open
222.90
Bid
217.04
Ask
217.34
Low
216.76
High
223.00
Объем
150
Дневное изменение
-2.84%
Месячное изменение
0.24%
6-месячное изменение
34.92%
Годовое изменение
36.98%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.