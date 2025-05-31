Валюты / NPO
NPO: Enpro Inc
217.04 USD 6.35 (2.84%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NPO за сегодня изменился на -2.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 216.76, а максимальная — 223.00.
Следите за динамикой Enpro Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
216.76 223.00
Годовой диапазон
133.50 231.94
- Предыдущее закрытие
- 223.39
- Open
- 222.90
- Bid
- 217.04
- Ask
- 217.34
- Low
- 216.76
- High
- 223.00
- Объем
- 150
- Дневное изменение
- -2.84%
- Месячное изменение
- 0.24%
- 6-месячное изменение
- 34.92%
- Годовое изменение
- 36.98%
