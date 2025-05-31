통화 / NPO
NPO: Enpro Inc
224.83 USD 2.87 (1.26%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NPO 환율이 오늘 -1.26%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 223.77이고 고가는 227.94이었습니다.
Enpro Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NPO News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Enpro (NPO) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- What Makes Enpro (NPO) a New Strong Buy Stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Enpro: Strong Business, But I’m Moving To Hold (Ratings Downgrade) (NYSE:NPO)
- Here's Why Momentum in Enpro (NPO) Should Keep going
- Enpro Industries stock hits all-time high at 229.7 USD
- Zacks Industry Outlook Highlights Futu, Coherent and Enpro
- 3 Stocks to Buy From the Booming Technology Services Market
- Enpro (NPO) Moves to Strong Buy: Rationale Behind the Upgrade
- Here's What Could Help Enpro (NPO) Maintain Its Recent Price Strength
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Enpro (NPO) Q2 Revenue Rises 6%
- Enpro Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NPO)
- Enpro Inc. (NPO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Enpro (NPO) Q2 Earnings Miss Estimates
- Enpro Q2 2025 slides: Revenue growth accelerates to 6%, guidance raised despite margin pressure
- Enpro declares $0.31 quarterly dividend payable in September
- Inspired Entertainment (INSE) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Enpro Industries stock hits all-time high at $214.84
- Enpro (NPO) Reports Next Week: What Awaits?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 15
- KeyBanc raises EnPro Industries stock price target to $220 from $190
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 1
일일 변동 비율
223.77 227.94
년간 변동
133.50 231.94
- 이전 종가
- 227.70
- 시가
- 225.31
- Bid
- 224.83
- Ask
- 225.13
- 저가
- 223.77
- 고가
- 227.94
- 볼륨
- 140
- 일일 변동
- -1.26%
- 월 변동
- 3.84%
- 6개월 변동
- 39.77%
- 년간 변동율
- 41.89%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K