NPO: Enpro Inc
227.70 USD 9.92 (4.56%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NPO hat sich für heute um 4.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 219.55 bis zu einem Hoch von 228.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die Enpro Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
219.55 228.31
Jahresspanne
133.50 231.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 217.78
- Eröffnung
- 219.55
- Bid
- 227.70
- Ask
- 228.00
- Tief
- 219.55
- Hoch
- 228.31
- Volumen
- 156
- Tagesänderung
- 4.56%
- Monatsänderung
- 5.16%
- 6-Monatsänderung
- 41.55%
- Jahresänderung
- 43.70%
