NPO: Enpro Inc

227.70 USD 9.92 (4.56%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NPO hat sich für heute um 4.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 219.55 bis zu einem Hoch von 228.31 gehandelt.

Verfolgen Sie die Enpro Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
219.55 228.31
Jahresspanne
133.50 231.94
Vorheriger Schlusskurs
217.78
Eröffnung
219.55
Bid
227.70
Ask
228.00
Tief
219.55
Hoch
228.31
Volumen
156
Tagesänderung
4.56%
Monatsänderung
5.16%
6-Monatsänderung
41.55%
Jahresänderung
43.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K