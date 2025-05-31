クォートセクション
通貨 / NPO
NPO: Enpro Inc

227.70 USD 9.92 (4.56%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NPOの今日の為替レートは、4.56%変化しました。日中、通貨は1あたり219.55の安値と228.31の高値で取引されました。

Enpro Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
219.55 228.31
1年のレンジ
133.50 231.94
以前の終値
217.78
始値
219.55
買値
227.70
買値
228.00
安値
219.55
高値
228.31
出来高
156
1日の変化
4.56%
1ヶ月の変化
5.16%
6ヶ月の変化
41.55%
1年の変化
43.70%
