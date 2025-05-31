通貨 / NPO
NPO: Enpro Inc
227.70 USD 9.92 (4.56%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NPOの今日の為替レートは、4.56%変化しました。日中、通貨は1あたり219.55の安値と228.31の高値で取引されました。
Enpro Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
219.55 228.31
1年のレンジ
133.50 231.94
- 以前の終値
- 217.78
- 始値
- 219.55
- 買値
- 227.70
- 買値
- 228.00
- 安値
- 219.55
- 高値
- 228.31
- 出来高
- 156
- 1日の変化
- 4.56%
- 1ヶ月の変化
- 5.16%
- 6ヶ月の変化
- 41.55%
- 1年の変化
- 43.70%
