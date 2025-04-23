FiyatlarBölümler
Dövizler / NMR
Geri dön - Hisse senetleri

NMR: Nomura Holdings Inc ADR American Depositary Shares

7.46 USD 0.07 (0.93%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NMR fiyatı bugün -0.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.44 ve Yüksek fiyatı olarak 7.48 aralığında işlem gördü.

Nomura Holdings Inc ADR American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NMR haberleri

Günlük aralık
7.44 7.48
Yıllık aralık
4.86 7.58
Önceki kapanış
7.53
Açılış
7.45
Satış
7.46
Alış
7.76
Düşük
7.44
Yüksek
7.48
Hacim
350
Günlük değişim
-0.93%
Aylık değişim
5.52%
6 aylık değişim
22.09%
Yıllık değişim
41.02%
21 Eylül, Pazar