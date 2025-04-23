Dövizler / NMR
NMR: Nomura Holdings Inc ADR American Depositary Shares
7.46 USD 0.07 (0.93%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NMR fiyatı bugün -0.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.44 ve Yüksek fiyatı olarak 7.48 aralığında işlem gördü.
Nomura Holdings Inc ADR American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
NMR haberleri
- Yatırım bankaları Fed’in yıl sonu kadar faizi 50 baz puan indirmesini bekliyor
- Trump pressure on Fed may steepen US yield curve, fund managers say
- Goldman Sachs, Morgan Stanley defeat Archegos investors’ insider trading appeals
- BOJ’s Nakagawa says uncertainties remain high over impact of US tariff policy
- Powell’s “Cut May Be Warranted” Sends Markets Soaring, But Monday Brings a Hangover - TipRanks.com
- Nomura Holdings, Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NMR)
- Nomura Holdings, Inc. (NMR) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Nomura reports 52% rise in Q1 profit on strong trading, investment banking
- Wells Fargo exit ban revives fears about doing business in China
- Factbox-Foreign firms’ executives entangled in Chinese probes
- Numerai Announces $1M Strategic Buyback of NMR
- UBS Japan appoints former veteran Toriyama as head of global banking
- Factbox-Brokerages expect global growth to slow in late 2025 on tariffs, geopolitical tensions
- Citigroup hires ex-Nomura veteran Kiyota, insider Nagasaka as Japan co-heads for investment banking
- Nomura Holdings completes stabilization period for €700m bond issue
- Japan hits M&A record of $232 billion, driving Asia deals rebound
- Goldman Sachs leveraging revamp to boost Asia investment banking share, says regional top banker
- Nomura: Still Bullish With Latest M&A And New Business Unit (NYSE:NMR)
- XDC Network’s XVC Tech Announces Investment in Laser Digital Carry Fund, Launches Institutional Fund Infrastructure with Libre
- Investment banks raise China’s GDP forecast after tariff pause
- Nomura Holdings reports 27% rise in Q4 net profit
- Japan’s Nomura books 27% jump in fourth-quarter profit
- Nomura Eyes Global Growth With $1.8 Billion Macquarie Asset Buyout, Targets Growing AUM To $770 Billion - Nomura Holdings (NYSE:NMR)
Günlük aralık
7.44 7.48
Yıllık aralık
4.86 7.58
- Önceki kapanış
- 7.53
- Açılış
- 7.45
- Satış
- 7.46
- Alış
- 7.76
- Düşük
- 7.44
- Yüksek
- 7.48
- Hacim
- 350
- Günlük değişim
- -0.93%
- Aylık değişim
- 5.52%
- 6 aylık değişim
- 22.09%
- Yıllık değişim
- 41.02%
