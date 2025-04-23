Divisas / NMR
NMR: Nomura Holdings Inc ADR American Depositary Shares
7.49 USD 0.05 (0.66%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NMR de hoy ha cambiado un -0.66%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.45, mientras que el máximo ha alcanzado 7.57.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nomura Holdings Inc ADR American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NMR News
- Analistas evalúan la inflación estable de agosto en Reino Unido y perspectivas de recorte de tasas
- Trump pressure on Fed may steepen US yield curve, fund managers say
- Goldman Sachs, Morgan Stanley defeat Archegos investors’ insider trading appeals
- BOJ’s Nakagawa says uncertainties remain high over impact of US tariff policy
- Powell’s “Cut May Be Warranted” Sends Markets Soaring, But Monday Brings a Hangover - TipRanks.com
- Nomura Holdings, Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NMR)
- Nomura Holdings, Inc. (NMR) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Nomura reports 52% rise in Q1 profit on strong trading, investment banking
- Wells Fargo exit ban revives fears about doing business in China
- Factbox-Foreign firms’ executives entangled in Chinese probes
- Numerai Announces $1M Strategic Buyback of NMR
- UBS Japan appoints former veteran Toriyama as head of global banking
- Factbox-Brokerages expect global growth to slow in late 2025 on tariffs, geopolitical tensions
- Citigroup hires ex-Nomura veteran Kiyota, insider Nagasaka as Japan co-heads for investment banking
- Nomura Holdings completes stabilization period for €700m bond issue
- Japan hits M&A record of $232 billion, driving Asia deals rebound
- Goldman Sachs leveraging revamp to boost Asia investment banking share, says regional top banker
- Nomura: Still Bullish With Latest M&A And New Business Unit (NYSE:NMR)
- XDC Network’s XVC Tech Announces Investment in Laser Digital Carry Fund, Launches Institutional Fund Infrastructure with Libre
- Investment banks raise China’s GDP forecast after tariff pause
- Nomura Holdings reports 27% rise in Q4 net profit
- Japan’s Nomura books 27% jump in fourth-quarter profit
- Nomura Eyes Global Growth With $1.8 Billion Macquarie Asset Buyout, Targets Growing AUM To $770 Billion - Nomura Holdings (NYSE:NMR)
Rango diario
7.45 7.57
Rango anual
4.86 7.58
- Cierres anteriores
- 7.54
- Open
- 7.54
- Bid
- 7.49
- Ask
- 7.79
- Low
- 7.45
- High
- 7.57
- Volumen
- 653
- Cambio diario
- -0.66%
- Cambio mensual
- 5.94%
- Cambio a 6 meses
- 22.59%
- Cambio anual
- 41.59%
