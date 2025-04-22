Валюты / NMR
NMR: Nomura Holdings Inc ADR American Depositary Shares
7.54 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NMR за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.53, а максимальная — 7.58.
Следите за динамикой Nomura Holdings Inc ADR American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NMR
Дневной диапазон
7.53 7.58
Годовой диапазон
4.86 7.58
- Предыдущее закрытие
- 7.54
- Open
- 7.58
- Bid
- 7.54
- Ask
- 7.84
- Low
- 7.53
- High
- 7.58
- Объем
- 547
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 6.65%
- 6-месячное изменение
- 23.40%
- Годовое изменение
- 42.53%
