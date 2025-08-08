FiyatlarBölümler
Dövizler / NKTR
Geri dön - Hisse senetleri

NKTR: Nektar Therapeutics

55.14 USD 3.62 (6.16%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NKTR fiyatı bugün -6.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 55.05 ve Yüksek fiyatı olarak 59.58 aralığında işlem gördü.

Nektar Therapeutics hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NKTR haberleri

Günlük aralık
55.05 59.58
Yıllık aralık
0.43 59.58
Önceki kapanış
58.76
Açılış
58.76
Satış
55.14
Alış
55.44
Düşük
55.05
Yüksek
59.58
Hacim
2.674 K
Günlük değişim
-6.16%
Aylık değişim
90.53%
6 aylık değişim
8008.82%
Yıllık değişim
4241.73%
21 Eylül, Pazar