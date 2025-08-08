통화 / NKTR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
NKTR: Nektar Therapeutics
55.14 USD 3.62 (6.16%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NKTR 환율이 오늘 -6.16%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 55.05이고 고가는 59.58이었습니다.
Nektar Therapeutics 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NKTR News
- Why Nektar Therapeutics Stock Zoomed More Than 15% Higher Today
- 제퍼리스, 넥타테라퓨틱스 목표 주가 99달러로 상향 조정
- Jefferies raises Nektar Therapeutics stock price target to $99 on Rezpeg data
- 넥타테라퓨틱스, 아토피 피부염 데이터 호조에 급등
- Nektar Therapeutics stock surges on positive atopic dermatitis data
- 넥타, 아토피 피부염 치료제 2b상 긍정적 결과 발표
- Nektar announces positive phase 2b results for atopic dermatitis drug
- 넥타, Stifel 포럼서 ResPEG의 자가면역 치료 잠재력 발표
- Nektar at Stifel Forum: ResPEG’s Potential in Autoimmune Treatment
- 파이퍼 샌들러, 넥타테라퓨틱스에 ’비중확대’ 투자의견 유지
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Nektar Therapeutics stock
- Nektar Therapeutics CEO sells $430k in stock
- Nektar Therapeutics chief R&D officer sells $57,692 in stock
- NKTR Shares Surge 38.2% in a Week: Here's What You Should Know
- Why Nektar Therapeutics Rippled Higher This Week
- Analysts postive on Nektar opportunity after Sanofi data
- What's Going On With Nektar Therapeutics Stock On Thursday? - Nektar Therapeutics (NASDAQ:NKTR)
- Salesforce, Amazon lead Thursday’s market cap stock movers
- Shoe Carnival, American Eagle, Ciena, Victoria's Secret And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Salesforce, Alibaba Dip Among Mega-Cap Movers on Thursday
- Nektar Therapeutics stock jumps after Sanofi’s amlitelimab data disappoints
- Nektar Therapeutics: Fairly Valued High-Quality Biotech With Multiple Near-Term Catalysts
- Nektar Therapeutics (NKTR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why Nektar Therapeutics Stock Popped 6% on Friday
일일 변동 비율
55.05 59.58
년간 변동
0.43 59.58
- 이전 종가
- 58.76
- 시가
- 58.76
- Bid
- 55.14
- Ask
- 55.44
- 저가
- 55.05
- 고가
- 59.58
- 볼륨
- 2.674 K
- 일일 변동
- -6.16%
- 월 변동
- 90.53%
- 6개월 변동
- 8008.82%
- 년간 변동율
- 4241.73%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K