NKTR: Nektar Therapeutics
58.76 USD 7.69 (15.06%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NKTR hat sich für heute um 15.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 52.13 bis zu einem Hoch von 58.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nektar Therapeutics-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NKTR News
- Why Nektar Therapeutics Stock Zoomed More Than 15% Higher Today
- Jefferies hebt Kursziel für Nektar Therapeutics nach Rezpeg-Daten auf 99 US-Dollar an
- Jefferies raises Nektar Therapeutics stock price target to $99 on Rezpeg data
- Nektar Therapeutics: Aktie steigt nach positiven Daten zu Mittel gegen atopische Dermatitis
- Nektar Therapeutics stock surges on positive atopic dermatitis data
- Nektar meldet positive Phase-2b-Ergebnisse für Wirkstoff gegen atopische Dermatitis
- Nektar announces positive phase 2b results for atopic dermatitis drug
- Nektar Therapeutics: ResPEG zeigt vielversprechendes Potenzial bei Autoimmunerkrankungen
- Nektar at Stifel Forum: ResPEG’s Potential in Autoimmune Treatment
- Piper Sandler bestätigt "Overweight"-Rating für Nektar Therapeutics
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Nektar Therapeutics stock
- Nektar Therapeutics CEO sells $430k in stock
- Nektar Therapeutics chief R&D officer sells $57,692 in stock
- NKTR Shares Surge 38.2% in a Week: Here's What You Should Know
- Why Nektar Therapeutics Rippled Higher This Week
- Analysts postive on Nektar opportunity after Sanofi data
- What's Going On With Nektar Therapeutics Stock On Thursday? - Nektar Therapeutics (NASDAQ:NKTR)
- Salesforce, Amazon lead Thursday’s market cap stock movers
- Shoe Carnival, American Eagle, Ciena, Victoria's Secret And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Salesforce, Alibaba Dip Among Mega-Cap Movers on Thursday
- Nektar Therapeutics stock jumps after Sanofi’s amlitelimab data disappoints
- Nektar Therapeutics: Fairly Valued High-Quality Biotech With Multiple Near-Term Catalysts
- Nektar Therapeutics (NKTR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why Nektar Therapeutics Stock Popped 6% on Friday
Tagesspanne
52.13 58.81
Jahresspanne
0.43 58.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 51.07
- Eröffnung
- 55.61
- Bid
- 58.76
- Ask
- 59.06
- Tief
- 52.13
- Hoch
- 58.81
- Volumen
- 4.243 K
- Tagesänderung
- 15.06%
- Monatsänderung
- 103.04%
- 6-Monatsänderung
- 8541.18%
- Jahresänderung
- 4526.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K