NKTR: Nektar Therapeutics

58.76 USD 7.69 (15.06%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NKTR hat sich für heute um 15.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 52.13 bis zu einem Hoch von 58.81 gehandelt.

Verfolgen Sie die Nektar Therapeutics-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
52.13 58.81
Jahresspanne
0.43 58.81
Vorheriger Schlusskurs
51.07
Eröffnung
55.61
Bid
58.76
Ask
59.06
Tief
52.13
Hoch
58.81
Volumen
4.243 K
Tagesänderung
15.06%
Monatsänderung
103.04%
6-Monatsänderung
8541.18%
Jahresänderung
4526.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K