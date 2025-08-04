Валюты / NKTR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NKTR: Nektar Therapeutics
49.89 USD 0.88 (1.80%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NKTR за сегодня изменился на 1.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.14, а максимальная — 50.34.
Следите за динамикой Nektar Therapeutics. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NKTR
- Nektar на форуме Stifel: потенциал ResPEG в лечении аутоиммунных заболеваний
- Nektar at Stifel Forum: ResPEG’s Potential in Autoimmune Treatment
- Piper Sandler подтверждает рейтинг "Покупать" для акций Nektar Therapeutics
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Nektar Therapeutics stock
- Nektar Therapeutics CEO sells $430k in stock
- Nektar Therapeutics chief R&D officer sells $57,692 in stock
- NKTR Shares Surge 38.2% in a Week: Here's What You Should Know
- Why Nektar Therapeutics Rippled Higher This Week
- Analysts postive on Nektar opportunity after Sanofi data
- What's Going On With Nektar Therapeutics Stock On Thursday? - Nektar Therapeutics (NASDAQ:NKTR)
- Salesforce, Amazon lead Thursday’s market cap stock movers
- Shoe Carnival, American Eagle, Ciena, Victoria's Secret And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Salesforce, Alibaba Dip Among Mega-Cap Movers on Thursday
- Nektar Therapeutics stock jumps after Sanofi’s amlitelimab data disappoints
- Nektar Therapeutics: Fairly Valued High-Quality Biotech With Multiple Near-Term Catalysts
- Nektar Therapeutics (NKTR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why Nektar Therapeutics Stock Popped 6% on Friday
- Nektar Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Fall Y/Y
- Earnings call transcript: Nektar Therapeutics reports Q2 2025 earnings miss
- Nektar (NKTR) Q2 Revenue Falls 52%
- Nektar Therapeutics (NKTR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Rigel Pharmaceuticals (RIGL) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Nektar Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in the Cards?
- Journey Medical Corporation (DERM) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
Дневной диапазон
48.14 50.34
Годовой диапазон
0.43 50.53
- Предыдущее закрытие
- 49.01
- Open
- 49.01
- Bid
- 49.89
- Ask
- 50.19
- Low
- 48.14
- High
- 50.34
- Объем
- 2.859 K
- Дневное изменение
- 1.80%
- Месячное изменение
- 72.39%
- 6-месячное изменение
- 7236.76%
- Годовое изменение
- 3828.35%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.