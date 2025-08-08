通貨 / NKTR
NKTR: Nektar Therapeutics
58.76 USD 7.69 (15.06%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NKTRの今日の為替レートは、15.06%変化しました。日中、通貨は1あたり52.13の安値と58.81の高値で取引されました。
Nektar Therapeuticsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NKTR News
- Why Nektar Therapeutics Stock Zoomed More Than 15% Higher Today
- ジェフリーズ、Nektar Therapeuticsの目標株価をRezpegデータに基づき99ドルに引き上げ
- Jefferies raises Nektar Therapeutics stock price target to $99 on Rezpeg data
- ネクター・セラピューティクス株、アトピー性皮膚炎の良好なデータで急騰
- Nektar Therapeutics stock surges on positive atopic dermatitis data
- ネクター、アトピー性皮膚炎治療薬の第2b相試験で良好な結果を発表
- Nektar announces positive phase 2b results for atopic dermatitis drug
- ネクター、スティーフェル・フォーラムでResPEGの自己免疫疾患治療の可能性を発表
- Nektar at Stifel Forum: ResPEG’s Potential in Autoimmune Treatment
- パイパー・サンドラー、ネクター・セラピューティクス株に対するオーバーウェイト評価を維持
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Nektar Therapeutics stock
- Nektar Therapeutics CEO sells $430k in stock
- Nektar Therapeutics chief R&D officer sells $57,692 in stock
- NKTR Shares Surge 38.2% in a Week: Here's What You Should Know
- Why Nektar Therapeutics Rippled Higher This Week
- Analysts postive on Nektar opportunity after Sanofi data
- What's Going On With Nektar Therapeutics Stock On Thursday? - Nektar Therapeutics (NASDAQ:NKTR)
- Salesforce, Amazon lead Thursday’s market cap stock movers
- Shoe Carnival, American Eagle, Ciena, Victoria's Secret And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Salesforce, Alibaba Dip Among Mega-Cap Movers on Thursday
- Nektar Therapeutics stock jumps after Sanofi’s amlitelimab data disappoints
- Nektar Therapeutics: Fairly Valued High-Quality Biotech With Multiple Near-Term Catalysts
- Nektar Therapeutics (NKTR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why Nektar Therapeutics Stock Popped 6% on Friday
1日のレンジ
52.13 58.81
1年のレンジ
0.43 58.81
- 以前の終値
- 51.07
- 始値
- 55.61
- 買値
- 58.76
- 買値
- 59.06
- 安値
- 52.13
- 高値
- 58.81
- 出来高
- 4.243 K
- 1日の変化
- 15.06%
- 1ヶ月の変化
- 103.04%
- 6ヶ月の変化
- 8541.18%
- 1年の変化
- 4526.77%
