NKTR: Nektar Therapeutics

58.76 USD 7.69 (15.06%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NKTRの今日の為替レートは、15.06%変化しました。日中、通貨は1あたり52.13の安値と58.81の高値で取引されました。

Nektar Therapeuticsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
52.13 58.81
1年のレンジ
0.43 58.81
以前の終値
51.07
始値
55.61
買値
58.76
買値
59.06
安値
52.13
高値
58.81
出来高
4.243 K
1日の変化
15.06%
1ヶ月の変化
103.04%
6ヶ月の変化
8541.18%
1年の変化
4526.77%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K