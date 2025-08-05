Moedas / NKTR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
NKTR: Nektar Therapeutics
53.20 USD 2.13 (4.17%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NKTR para hoje mudou para 4.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 52.13 e o mais alto foi 55.61.
Veja a dinâmica do par de moedas Nektar Therapeutics. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NKTR Notícias
- Nektar anuncia resultados positivos de fase 2b para medicamento contra dermatite atópica
- Nektar announces positive phase 2b results for atopic dermatitis drug
- Nektar no Fórum Stifel: Potencial do ResPEG no tratamento de doenças autoimunes
- Nektar at Stifel Forum: ResPEG’s Potential in Autoimmune Treatment
- Piper Sandler mantém classificação acima da média para ações da Nektar Therapeutics
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Nektar Therapeutics stock
- Nektar Therapeutics CEO sells $430k in stock
- Nektar Therapeutics chief R&D officer sells $57,692 in stock
- NKTR Shares Surge 38.2% in a Week: Here's What You Should Know
- Why Nektar Therapeutics Rippled Higher This Week
- Analysts postive on Nektar opportunity after Sanofi data
- What's Going On With Nektar Therapeutics Stock On Thursday? - Nektar Therapeutics (NASDAQ:NKTR)
- Salesforce, Amazon lead Thursday’s market cap stock movers
- Shoe Carnival, American Eagle, Ciena, Victoria's Secret And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Salesforce, Alibaba Dip Among Mega-Cap Movers on Thursday
- Nektar Therapeutics stock jumps after Sanofi’s amlitelimab data disappoints
- Nektar Therapeutics: Fairly Valued High-Quality Biotech With Multiple Near-Term Catalysts
- Nektar Therapeutics (NKTR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why Nektar Therapeutics Stock Popped 6% on Friday
- Nektar Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Fall Y/Y
- Earnings call transcript: Nektar Therapeutics reports Q2 2025 earnings miss
- Nektar (NKTR) Q2 Revenue Falls 52%
- Nektar Therapeutics (NKTR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Rigel Pharmaceuticals (RIGL) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
Faixa diária
52.13 55.61
Faixa anual
0.43 55.61
- Fechamento anterior
- 51.07
- Open
- 55.61
- Bid
- 53.20
- Ask
- 53.50
- Low
- 52.13
- High
- 55.61
- Volume
- 897
- Mudança diária
- 4.17%
- Mudança mensal
- 83.83%
- Mudança de 6 meses
- 7723.53%
- Mudança anual
- 4088.98%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh