货币 / NKTR
NKTR: Nektar Therapeutics
51.11 USD 1.22 (2.45%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NKTR汇率已更改2.45%。当日，交易品种以低点50.08和高点51.76进行交易。
关注Nektar Therapeutics动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NKTR新闻
- Nektar在Stifel论坛：ResPEG在自身免疫疾病治疗中的潜力
- Nektar at Stifel Forum: ResPEG’s Potential in Autoimmune Treatment
- Piper Sandler重申Nektar Therapeutics股票评级为"增持"
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Nektar Therapeutics stock
- Nektar Therapeutics CEO sells $430k in stock
- Nektar Therapeutics chief R&D officer sells $57,692 in stock
- NKTR Shares Surge 38.2% in a Week: Here's What You Should Know
- Why Nektar Therapeutics Rippled Higher This Week
- Analysts postive on Nektar opportunity after Sanofi data
- What's Going On With Nektar Therapeutics Stock On Thursday? - Nektar Therapeutics (NASDAQ:NKTR)
- Salesforce, Amazon lead Thursday’s market cap stock movers
- Shoe Carnival, American Eagle, Ciena, Victoria's Secret And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Salesforce, Alibaba Dip Among Mega-Cap Movers on Thursday
- Nektar Therapeutics stock jumps after Sanofi’s amlitelimab data disappoints
- Nektar Therapeutics: Fairly Valued High-Quality Biotech With Multiple Near-Term Catalysts
- Nektar Therapeutics (NKTR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why Nektar Therapeutics Stock Popped 6% on Friday
- Nektar Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Fall Y/Y
- Earnings call transcript: Nektar Therapeutics reports Q2 2025 earnings miss
- Nektar (NKTR) Q2 Revenue Falls 52%
- Nektar Therapeutics (NKTR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Rigel Pharmaceuticals (RIGL) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Nektar Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in the Cards?
- Journey Medical Corporation (DERM) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
日范围
50.08 51.76
年范围
0.43 51.76
- 前一天收盘价
- 49.89
- 开盘价
- 50.32
- 卖价
- 51.11
- 买价
- 51.41
- 最低价
- 50.08
- 最高价
- 51.76
- 交易量
- 1.076 K
- 日变化
- 2.45%
- 月变化
- 76.61%
- 6个月变化
- 7416.18%
- 年变化
- 3924.41%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值