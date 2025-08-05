Divisas / NKTR
NKTR: Nektar Therapeutics
51.07 USD 1.18 (2.37%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NKTR de hoy ha cambiado un 2.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 49.87, mientras que el máximo ha alcanzado 52.75.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nektar Therapeutics. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NKTR News
- Nektar en Foro Stifel: Potencial de ResPEG en tratamiento de enfermedades autoinmunes
- Nektar en el Foro de Stifel: El potencial de ResPEG en el tratamiento autoinmune
- Piper Sandler reitera calificación de Sobreponderar para acciones de Nektar
- Piper Sandler reitera calificación de sobreponderada para acciones de Nektar Therapeutics
- Nektar Therapeutics CEO sells $430k in stock
- Nektar Therapeutics chief R&D officer sells $57,692 in stock
- NKTR Shares Surge 38.2% in a Week: Here's What You Should Know
- Why Nektar Therapeutics Rippled Higher This Week
- Analysts postive on Nektar opportunity after Sanofi data
- What's Going On With Nektar Therapeutics Stock On Thursday? - Nektar Therapeutics (NASDAQ:NKTR)
- Salesforce, Amazon lead Thursday’s market cap stock movers
- Shoe Carnival, American Eagle, Ciena, Victoria's Secret And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Salesforce, Alibaba Dip Among Mega-Cap Movers on Thursday
- Nektar Therapeutics stock jumps after Sanofi’s amlitelimab data disappoints
- Nektar Therapeutics: Fairly Valued High-Quality Biotech With Multiple Near-Term Catalysts
- Nektar Therapeutics (NKTR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why Nektar Therapeutics Stock Popped 6% on Friday
- Nektar Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Fall Y/Y
- Earnings call transcript: Nektar Therapeutics reports Q2 2025 earnings miss
- Nektar (NKTR) Q2 Revenue Falls 52%
- Nektar Therapeutics (NKTR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Rigel Pharmaceuticals (RIGL) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
Rango diario
49.87 52.75
Rango anual
0.43 52.75
- Cierres anteriores
- 49.89
- Open
- 50.32
- Bid
- 51.07
- Ask
- 51.37
- Low
- 49.87
- High
- 52.75
- Volumen
- 3.919 K
- Cambio diario
- 2.37%
- Cambio mensual
- 76.47%
- Cambio a 6 meses
- 7410.29%
- Cambio anual
- 3921.26%
