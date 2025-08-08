CotationsSections
Devises / NKTR
Retour à Actions

NKTR: Nektar Therapeutics

55.14 USD 3.62 (6.16%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NKTR a changé de -6.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 55.05 et à un maximum de 59.58.

Suivez la dynamique Nektar Therapeutics. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NKTR Nouvelles

Range quotidien
55.05 59.58
Range Annuel
0.43 59.58
Clôture Précédente
58.76
Ouverture
58.76
Bid
55.14
Ask
55.44
Plus Bas
55.05
Plus Haut
59.58
Volume
2.674 K
Changement quotidien
-6.16%
Changement Mensuel
90.53%
Changement à 6 Mois
8008.82%
Changement Annuel
4241.73%
20 septembre, samedi