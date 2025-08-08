Devises / NKTR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
NKTR: Nektar Therapeutics
55.14 USD 3.62 (6.16%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NKTR a changé de -6.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 55.05 et à un maximum de 59.58.
Suivez la dynamique Nektar Therapeutics. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NKTR Nouvelles
- Why Nektar Therapeutics Stock Zoomed More Than 15% Higher Today
- Jefferies relève l’objectif de cours de Nektar Therapeutics à 99€ suite aux données de Rezpeg
- Jefferies raises Nektar Therapeutics stock price target to $99 on Rezpeg data
- Le titre de Nektar Therapeutics bondit suite à des données positives sur la dermatite atopique
- Nektar Therapeutics stock surges on positive atopic dermatitis data
- Nektar annonce des résultats positifs de phase 2b pour son médicament contre la dermatite atopique
- Nektar announces positive phase 2b results for atopic dermatitis drug
- Nektar au Forum Stifel : Le potentiel de ResPEG dans le traitement des maladies auto-immunes
- Nektar at Stifel Forum: ResPEG’s Potential in Autoimmune Treatment
- Piper Sandler maintient sa recommandation "Surpondérer" sur l’action Nektar Therapeutics
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Nektar Therapeutics stock
- Nektar chez H.C. Wainwright : Le parcours prometteur de Respag
- Nektar Therapeutics CEO sells $430k in stock
- Nektar Therapeutics chief R&D officer sells $57,692 in stock
- NKTR Shares Surge 38.2% in a Week: Here's What You Should Know
- Why Nektar Therapeutics Rippled Higher This Week
- Analysts postive on Nektar opportunity after Sanofi data
- What's Going On With Nektar Therapeutics Stock On Thursday? - Nektar Therapeutics (NASDAQ:NKTR)
- Salesforce, Amazon lead Thursday’s market cap stock movers
- Shoe Carnival, American Eagle, Ciena, Victoria's Secret And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Salesforce, Alibaba Dip Among Mega-Cap Movers on Thursday
- Nektar Therapeutics stock jumps after Sanofi’s amlitelimab data disappoints
- Nektar Therapeutics: Fairly Valued High-Quality Biotech With Multiple Near-Term Catalysts
- Nektar Therapeutics (NKTR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Range quotidien
55.05 59.58
Range Annuel
0.43 59.58
- Clôture Précédente
- 58.76
- Ouverture
- 58.76
- Bid
- 55.14
- Ask
- 55.44
- Plus Bas
- 55.05
- Plus Haut
- 59.58
- Volume
- 2.674 K
- Changement quotidien
- -6.16%
- Changement Mensuel
- 90.53%
- Changement à 6 Mois
- 8008.82%
- Changement Annuel
- 4241.73%
20 septembre, samedi