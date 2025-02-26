Dövizler / NHI
NHI: National Health Investors Inc
78.36 USD 0.91 (1.15%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NHI fiyatı bugün -1.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 77.75 ve Yüksek fiyatı olarak 79.67 aralığında işlem gördü.
National Health Investors Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
77.75 79.67
Yıllık aralık
65.13 84.02
- Önceki kapanış
- 79.27
- Açılış
- 78.87
- Satış
- 78.36
- Alış
- 78.66
- Düşük
- 77.75
- Yüksek
- 79.67
- Hacim
- 240
- Günlük değişim
- -1.15%
- Aylık değişim
- 0.77%
- 6 aylık değişim
- 6.61%
- Yıllık değişim
- -6.30%
21 Eylül, Pazar