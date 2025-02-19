Валюты / NHI
NHI: National Health Investors Inc
77.71 USD 1.23 (1.56%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NHI за сегодня изменился на -1.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.22, а максимальная — 79.20.
Следите за динамикой National Health Investors Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NHI
- National HealthCare Is Thriving And Will Shrug Off NHI Lease Expiration (NYSE:NHC)
- National Health Investors: 5% Yield And Robust Growth In Plain Sight (NYSE:NHI)
- National Health Investors stock rating reiterated at Buy by Truist Securities
- NHI Q2 2025 slides: SHOP NOI surges 29%, company raises full-year guidance
- National Health Investors earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- National Health Investors (NHI) Tops Q2 FFO Estimates
- NAV Monitor: U.S. REITs Close July At Median 20.3% Discount To Net Asset Value
- Service Properties (SVC) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
- Xenia Hotels & Resorts (XHR) Tops Q2 FFO and Revenue Estimates
- KeyBanc upgrades National Health Investors stock rating to Overweight
- NAV Monitor: U.S. Equity REITs Trade At Higher Discount To NAV In June
- National Health Investors stock rating upgraded by Truist on growth outlook
- NHI Issues Investor Update
- Land & Buildings Comments on Preliminary Results of National Health Investors Annual Meeting
- NHI stockholders elect four director nominees
- Fitch upgrades CareTrust’s ratings following Care REIT acquisition
- Powell On The Hot Seat
- Tariff Tantrum
- SILA Q4: Consistent Income From Health Care REIT (NYSE:SILA)
- Certainly Uncertain
- REITs Post Solid Q4 Growth as Healthcare Properties Shine
- National Health Investors, Inc. (NHI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- National Health Investors, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NHI)
- Activist investor Litt launches proxy fight at National Health Investors- WSJ
Дневной диапазон
77.22 79.20
Годовой диапазон
65.13 84.02
- Предыдущее закрытие
- 78.94
- Open
- 78.64
- Bid
- 77.71
- Ask
- 78.01
- Low
- 77.22
- High
- 79.20
- Объем
- 308
- Дневное изменение
- -1.56%
- Месячное изменение
- -0.06%
- 6-месячное изменение
- 5.73%
- Годовое изменение
- -7.08%
