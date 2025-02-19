货币 / NHI
NHI: National Health Investors Inc
78.47 USD 0.76 (0.98%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NHI汇率已更改0.98%。当日，交易品种以低点77.73和高点78.57进行交易。
关注National Health Investors Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NHI新闻
日范围
77.73 78.57
年范围
65.13 84.02
- 前一天收盘价
- 77.71
- 开盘价
- 77.73
- 卖价
- 78.47
- 买价
- 78.77
- 最低价
- 77.73
- 最高价
- 78.57
- 交易量
- 45
- 日变化
- 0.98%
- 月变化
- 0.91%
- 6个月变化
- 6.76%
- 年变化
- -6.17%
