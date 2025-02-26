Devises / NHI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
NHI: National Health Investors Inc
78.36 USD 0.91 (1.15%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NHI a changé de -1.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 77.75 et à un maximum de 79.67.
Suivez la dynamique National Health Investors Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NHI Nouvelles
- Replace Welltower With National Health Investors (NYSE:WELL)
- National HealthCare Is Thriving And Will Shrug Off NHI Lease Expiration (NYSE:NHC)
- National Health Investors: 5% Yield And Robust Growth In Plain Sight (NYSE:NHI)
- National Health Investors stock rating reiterated at Buy by Truist Securities
- NHI Q2 2025 slides: SHOP NOI surges 29%, company raises full-year guidance
- National Health Investors earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- National Health Investors (NHI) Tops Q2 FFO Estimates
- NAV Monitor: U.S. REITs Close July At Median 20.3% Discount To Net Asset Value
- Service Properties (SVC) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
- Xenia Hotels & Resorts (XHR) Tops Q2 FFO and Revenue Estimates
- KeyBanc upgrades National Health Investors stock rating to Overweight
- NAV Monitor: U.S. Equity REITs Trade At Higher Discount To NAV In June
- National Health Investors stock rating upgraded by Truist on growth outlook
- NHI Issues Investor Update
- Land & Buildings Comments on Preliminary Results of National Health Investors Annual Meeting
- NHI stockholders elect four director nominees
- Fitch upgrades CareTrust’s ratings following Care REIT acquisition
- Powell On The Hot Seat
- Tariff Tantrum
- SILA Q4: Consistent Income From Health Care REIT (NYSE:SILA)
- Certainly Uncertain
- REITs Post Solid Q4 Growth as Healthcare Properties Shine
- National Health Investors, Inc. (NHI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- National Health Investors, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NHI)
Range quotidien
77.75 79.67
Range Annuel
65.13 84.02
- Clôture Précédente
- 79.27
- Ouverture
- 78.87
- Bid
- 78.36
- Ask
- 78.66
- Plus Bas
- 77.75
- Plus Haut
- 79.67
- Volume
- 240
- Changement quotidien
- -1.15%
- Changement Mensuel
- 0.77%
- Changement à 6 Mois
- 6.61%
- Changement Annuel
- -6.30%
20 septembre, samedi