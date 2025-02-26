CotationsSections
NHI: National Health Investors Inc

78.36 USD 0.91 (1.15%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NHI a changé de -1.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 77.75 et à un maximum de 79.67.

Suivez la dynamique National Health Investors Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
77.75 79.67
Range Annuel
65.13 84.02
Clôture Précédente
79.27
Ouverture
78.87
Bid
78.36
Ask
78.66
Plus Bas
77.75
Plus Haut
79.67
Volume
240
Changement quotidien
-1.15%
Changement Mensuel
0.77%
Changement à 6 Mois
6.61%
Changement Annuel
-6.30%
