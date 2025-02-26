クォートセクション
通貨 / NHI
NHI: National Health Investors Inc

79.27 USD 0.91 (1.16%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NHIの今日の為替レートは、1.16%変化しました。日中、通貨は1あたり77.73の安値と79.82の高値で取引されました。

National Health Investors Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
77.73 79.82
1年のレンジ
65.13 84.02
以前の終値
78.36
始値
77.73
買値
79.27
買値
79.57
安値
77.73
高値
79.82
出来高
402
1日の変化
1.16%
1ヶ月の変化
1.94%
6ヶ月の変化
7.85%
1年の変化
-5.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K