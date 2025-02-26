通貨 / NHI
NHI: National Health Investors Inc
79.27 USD 0.91 (1.16%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NHIの今日の為替レートは、1.16%変化しました。日中、通貨は1あたり77.73の安値と79.82の高値で取引されました。
National Health Investors Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NHI News
- Replace Welltower With National Health Investors (NYSE:WELL)
- National HealthCare Is Thriving And Will Shrug Off NHI Lease Expiration (NYSE:NHC)
- National Health Investors: 5% Yield And Robust Growth In Plain Sight (NYSE:NHI)
- National Health Investors stock rating reiterated at Buy by Truist Securities
- NHI Q2 2025 slides: SHOP NOI surges 29%, company raises full-year guidance
- National Health Investors earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- National Health Investors (NHI) Tops Q2 FFO Estimates
- NAV Monitor: U.S. REITs Close July At Median 20.3% Discount To Net Asset Value
- Service Properties (SVC) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
- Xenia Hotels & Resorts (XHR) Tops Q2 FFO and Revenue Estimates
- KeyBanc upgrades National Health Investors stock rating to Overweight
- NAV Monitor: U.S. Equity REITs Trade At Higher Discount To NAV In June
- National Health Investors stock rating upgraded by Truist on growth outlook
- NHI Issues Investor Update
- Land & Buildings Comments on Preliminary Results of National Health Investors Annual Meeting
- NHI stockholders elect four director nominees
- Fitch upgrades CareTrust’s ratings following Care REIT acquisition
- Powell On The Hot Seat
- Tariff Tantrum
- SILA Q4: Consistent Income From Health Care REIT (NYSE:SILA)
- Certainly Uncertain
- REITs Post Solid Q4 Growth as Healthcare Properties Shine
- National Health Investors, Inc. (NHI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- National Health Investors, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NHI)
1日のレンジ
77.73 79.82
1年のレンジ
65.13 84.02
- 以前の終値
- 78.36
- 始値
- 77.73
- 買値
- 79.27
- 買値
- 79.57
- 安値
- 77.73
- 高値
- 79.82
- 出来高
- 402
- 1日の変化
- 1.16%
- 1ヶ月の変化
- 1.94%
- 6ヶ月の変化
- 7.85%
- 1年の変化
- -5.21%
