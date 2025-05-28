FiyatlarBölümler
Dövizler / NE
Geri dön - Hisse senetleri

NE: Noble Corporation plc A

28.29 USD 1.70 (5.67%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NE fiyatı bugün -5.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 28.15 ve Yüksek fiyatı olarak 30.01 aralığında işlem gördü.

Noble Corporation plc A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NE haberleri

Günlük aralık
28.15 30.01
Yıllık aralık
17.40 37.99
Önceki kapanış
29.99
Açılış
29.92
Satış
28.29
Alış
28.59
Düşük
28.15
Yüksek
30.01
Hacim
7.934 K
Günlük değişim
-5.67%
Aylık değişim
-0.91%
6 aylık değişim
18.42%
Yıllık değişim
-20.89%
21 Eylül, Pazar