Валюты / NE
NE: Noble Corporation plc A
31.60 USD 1.03 (3.37%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NE за сегодня изменился на 3.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.78, а максимальная — 31.68.
Следите за динамикой Noble Corporation plc A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NE
Дневной диапазон
30.78 31.68
Годовой диапазон
17.40 37.99
- Предыдущее закрытие
- 30.57
- Open
- 30.84
- Bid
- 31.60
- Ask
- 31.90
- Low
- 30.78
- High
- 31.68
- Объем
- 5.713 K
- Дневное изменение
- 3.37%
- Месячное изменение
- 10.68%
- 6-месячное изменение
- 32.27%
- Годовое изменение
- -11.63%
