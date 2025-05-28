КотировкиРазделы
Валюты / NE
NE: Noble Corporation plc A

31.60 USD 1.03 (3.37%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NE за сегодня изменился на 3.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.78, а максимальная — 31.68.

Следите за динамикой Noble Corporation plc A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
30.78 31.68
Годовой диапазон
17.40 37.99
Предыдущее закрытие
30.57
Open
30.84
Bid
31.60
Ask
31.90
Low
30.78
High
31.68
Объем
5.713 K
Дневное изменение
3.37%
Месячное изменение
10.68%
6-месячное изменение
32.27%
Годовое изменение
-11.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.