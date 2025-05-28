Währungen / NE
NE: Noble Corporation plc A
29.99 USD 0.26 (0.86%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NE hat sich für heute um -0.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.88 bis zu einem Hoch von 30.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die Noble Corporation plc A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
29.88 30.78
Jahresspanne
17.40 37.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.25
- Eröffnung
- 30.48
- Bid
- 29.99
- Ask
- 30.29
- Tief
- 29.88
- Hoch
- 30.78
- Volumen
- 7.459 K
- Tagesänderung
- -0.86%
- Monatsänderung
- 5.04%
- 6-Monatsänderung
- 25.53%
- Jahresänderung
- -16.14%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K