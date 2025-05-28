Devises / NE
NE: Noble Corporation plc A
28.29 USD 1.70 (5.67%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NE a changé de -5.67% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 28.15 et à un maximum de 30.01.
Suivez la dynamique Noble Corporation plc A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NE Nouvelles
- Le SVP de Noble Corp, Denton Blake, vend des actions pour 885.329€
- Noble Corp SVP Denton Blake sells $885k in shares
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- Noble Corp announces resignation of chief accounting officer Jennifer Yeung
- New Strong Sell Stocks for August 15th
- Noble Corporation plc (NE) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Noble (NE) Q2 Revenue Jumps 22%
- Noble Q2 2025 slides reveal declining revenue, revised full-year guidance
- Noble Corporation PLC (NE) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Noble earnings missed by $0.38, revenue topped estimates
- Seacor Marine Holdings: Another Disappointing Quarter But Not All Is Bad (NYSE:SMHI)
- Earnings Preview: Noble Corporation PLC (NE) Q2 Earnings Expected to Decline
- Noble: Growth Opportunities Supported By Financial And Market Positioning (NYSE:NE)
- Patient Capital Management Q2 2025 Investment Review
- Noble Corporation stock downgraded by Citi on valuation concerns
- In Shipping, Global Macro Matters More Than Ever - J Mintzmyer
- Donald Trump Issues This Oil Price Warning, But Markets Keep A Cool Head
- Noble Corporation Offers Price Appreciation And A 6.8% Dividend Yield. (NYSE:NE)
- First Eagle Global Real Assets Fund Q1 2025 Commentary
- Transocean Stock: Massive Impairment Charges Not A Cause For Concern - Hold (NYSE:RIG)
- First Eagle U.S. Value Fund Q1 2025 Commentary
- This Vail Resorts Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 3 Upgrades For Wednesday - Barings BDC (NYSE:BBDC), Arista Networks (NYSE:ANET)
Range quotidien
28.15 30.01
Range Annuel
17.40 37.99
- Clôture Précédente
- 29.99
- Ouverture
- 29.92
- Bid
- 28.29
- Ask
- 28.59
- Plus Bas
- 28.15
- Plus Haut
- 30.01
- Volume
- 7.934 K
- Changement quotidien
- -5.67%
- Changement Mensuel
- -0.91%
- Changement à 6 Mois
- 18.42%
- Changement Annuel
- -20.89%
