Valute / NE
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NE: Noble Corporation plc A
28.29 USD 1.70 (5.67%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NE ha avuto una variazione del -5.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.15 e ad un massimo di 30.01.
Segui le dinamiche di Noble Corporation plc A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NE News
- Noble Stock: Valuation Neutral, Waiting For Clearer Catalysts (NYSE:NE)
- Noble Corp SVP Denton Blake sells $885k in shares
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- Noble Corp announces resignation of chief accounting officer Jennifer Yeung
- New Strong Sell Stocks for August 15th
- Noble Corporation plc (NE) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Noble (NE) Q2 Revenue Jumps 22%
- Noble Q2 2025 slides reveal declining revenue, revised full-year guidance
- Noble Corporation PLC (NE) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Noble earnings missed by $0.38, revenue topped estimates
- Seacor Marine Holdings: Another Disappointing Quarter But Not All Is Bad (NYSE:SMHI)
- Earnings Preview: Noble Corporation PLC (NE) Q2 Earnings Expected to Decline
- Noble: Growth Opportunities Supported By Financial And Market Positioning (NYSE:NE)
- Patient Capital Management Q2 2025 Investment Review
- Noble Corporation stock downgraded by Citi on valuation concerns
- In Shipping, Global Macro Matters More Than Ever - J Mintzmyer
- Donald Trump Issues This Oil Price Warning, But Markets Keep A Cool Head
- Noble Corporation Offers Price Appreciation And A 6.8% Dividend Yield. (NYSE:NE)
- First Eagle Global Real Assets Fund Q1 2025 Commentary
- Transocean Stock: Massive Impairment Charges Not A Cause For Concern - Hold (NYSE:RIG)
- First Eagle U.S. Value Fund Q1 2025 Commentary
- This Vail Resorts Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 3 Upgrades For Wednesday - Barings BDC (NYSE:BBDC), Arista Networks (NYSE:ANET)
Intervallo Giornaliero
28.15 30.01
Intervallo Annuale
17.40 37.99
- Chiusura Precedente
- 29.99
- Apertura
- 29.92
- Bid
- 28.29
- Ask
- 28.59
- Minimo
- 28.15
- Massimo
- 30.01
- Volume
- 7.934 K
- Variazione giornaliera
- -5.67%
- Variazione Mensile
- -0.91%
- Variazione Semestrale
- 18.42%
- Variazione Annuale
- -20.89%
20 settembre, sabato