NE: Noble Corporation plc A

28.29 USD 1.70 (5.67%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NE ha avuto una variazione del -5.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.15 e ad un massimo di 30.01.

Segui le dinamiche di Noble Corporation plc A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
28.15 30.01
Intervallo Annuale
17.40 37.99
Chiusura Precedente
29.99
Apertura
29.92
Bid
28.29
Ask
28.59
Minimo
28.15
Massimo
30.01
Volume
7.934 K
Variazione giornaliera
-5.67%
Variazione Mensile
-0.91%
Variazione Semestrale
18.42%
Variazione Annuale
-20.89%
