통화 / NE
NE: Noble Corporation plc A
28.29 USD 1.70 (5.67%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NE 환율이 오늘 -5.67%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 28.15이고 고가는 30.01이었습니다.
Noble Corporation plc A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
28.15 30.01
년간 변동
17.40 37.99
- 이전 종가
- 29.99
- 시가
- 29.92
- Bid
- 28.29
- Ask
- 28.59
- 저가
- 28.15
- 고가
- 30.01
- 볼륨
- 7.934 K
- 일일 변동
- -5.67%
- 월 변동
- -0.91%
- 6개월 변동
- 18.42%
- 년간 변동율
- -20.89%
