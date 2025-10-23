NDIV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF hisse senedi 28.01 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 27.96 - 28.01 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 27.30 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 6 değerine ulaştı. NDIV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF hisse senedi şu anda 28.01 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -0.81% ve USD değerlerini izler. NDIV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

NDIV hisse senedi nasıl alınır? Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF hisselerini şu anki 28.01 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 28.01 ve Ask 28.31 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 6 ve günlük değişim oranı 0.18% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte NDIV fiyat hareketlerini takip edin.

NDIV hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 23.77 - 30.22 ve mevcut fiyatı 28.01 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 28.01 veya Ask 28.31 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -1.79% ve 6 aylık değişim oranı 4.67% değerlerini karşılaştırır. NDIV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF hisse senedi yıllık olarak 30.22 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 23.77 - 30.22). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 27.30 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF performansını takip edin.

Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 23.77 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 28.01 ve hareket ettiği yıllık aralık 23.77 - 30.22 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki NDIV fiyat hareketlerini izleyin.