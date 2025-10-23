Курс NDIV за сегодня изменился на 2.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.96, а максимальная — 28.01.

Следите за динамикой Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.