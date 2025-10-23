- Aperçu
NDIV: Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF
Le taux de change de NDIV a changé de 3.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.96 et à un maximum de 28.17.
Suivez la dynamique Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NDIV Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action NDIV aujourd'hui ?
L'action Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF est cotée à 28.12 aujourd'hui. Elle se négocie dans 27.96 - 28.17, a clôturé hier à 27.30 et son volume d'échange a atteint 17. Le graphique en temps réel du cours de NDIV présente ces mises à jour.
L'action Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF verse-t-elle des dividendes ?
Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF est actuellement valorisé à 28.12. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.42% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NDIV.
Comment acheter des actions NDIV ?
Vous pouvez acheter des actions Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF au cours actuel de 28.12. Les ordres sont généralement placés à proximité de 28.12 ou de 28.42, le 17 et le 0.57% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NDIV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action NDIV ?
Investir dans Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.77 - 30.22 et le prix actuel 28.12. Beaucoup comparent -1.40% et 5.08% avant de passer des ordres à 28.12 ou 28.42. Consultez le graphique du cours de NDIV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF ?
Le cours le plus élevé de Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF l'année dernière était 30.22. Au cours de 23.77 - 30.22, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 27.30 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF ?
Le cours le plus bas de Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) sur l'année a été 23.77. Sa comparaison avec 28.12 et 23.77 - 30.22 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NDIV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action NDIV a-t-elle été divisée ?
Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 27.30 et -0.42% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 27.30
- Ouverture
- 27.96
- Bid
- 28.12
- Ask
- 28.42
- Plus Bas
- 27.96
- Plus Haut
- 28.17
- Volume
- 17
- Changement quotidien
- 3.00%
- Changement Mensuel
- -1.40%
- Changement à 6 Mois
- 5.08%
- Changement Annuel
- -0.42%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 4.06 M
- Fcst
- Prev
- 4.00 M
- Act
- 1.5%
- Fcst
- Prev
- -0.2%
- Act
- 1.182%
- Fcst
- Prev
- 1.650%