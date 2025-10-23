- Übersicht
NDIV: Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF
Der Wechselkurs von NDIV hat sich für heute um 2.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.96 bis zu einem Hoch von 28.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NDIV heute?
Die Aktie von Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) notiert heute bei 28.01. Sie wird innerhalb einer Spanne von 27.96 - 28.01 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 27.30 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von NDIV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NDIV Dividenden?
Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF wird derzeit mit 28.01 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.81% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NDIV zu verfolgen.
Wie kaufe ich NDIV-Aktien?
Sie können Aktien von Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) zum aktuellen Kurs von 28.01 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 28.01 oder 28.31 platziert, während 6 und 0.18% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NDIV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NDIV-Aktien?
Bei einer Investition in Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF müssen die jährliche Spanne 23.77 - 30.22 und der aktuelle Kurs 28.01 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.79% und 4.67%, bevor sie Orders zu 28.01 oder 28.31 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NDIV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF?
Der höchste Kurs von Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) im vergangenen Jahr lag bei 30.22. Innerhalb von 23.77 - 30.22 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 27.30 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF?
Der niedrigste Kurs von Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) im Laufe des Jahres betrug 23.77. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 28.01 und der Spanne 23.77 - 30.22 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NDIV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NDIV statt?
Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 27.30 und -0.81% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.30
- Eröffnung
- 27.96
- Bid
- 28.01
- Ask
- 28.31
- Tief
- 27.96
- Hoch
- 28.01
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 2.60%
- Monatsänderung
- -1.79%
- 6-Monatsänderung
- 4.67%
- Jahresänderung
- -0.81%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 4.06 M
- Erw
- Vorh
- 4.00 M
- Akt
- 1.5%
- Erw
- Vorh
- -0.2%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.182%
- Erw
- Vorh
- 1.650%