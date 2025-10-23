NDIV: Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF
今日NDIV汇率已更改2.60%。当日，交易品种以低点27.96和高点28.01进行交易。
关注Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
NDIV股票今天的价格是多少？
Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF股票今天的定价为28.01。它在27.96 - 28.01范围内交易，昨天的收盘价为27.30，交易量达到6。NDIV的实时价格图表显示了这些更新。
Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF股票是否支付股息？
Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF目前的价值为28.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.81%和USD。实时查看图表以跟踪NDIV走势。
如何购买NDIV股票？
您可以以28.01的当前价格购买Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF股票。订单通常设置在28.01或28.31附近，而6和0.18%显示市场活动。立即关注NDIV的实时图表更新。
如何投资NDIV股票？
投资Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF需要考虑年度范围23.77 - 30.22和当前价格28.01。许多人在以28.01或28.31下订单之前，会比较-1.79%和。实时查看NDIV价格图表，了解每日变化。
Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF的最高价格是30.22。在23.77 - 30.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF的绩效。
Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF股票的最低价格是多少？
Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF（NDIV）的最低价格为23.77。将其与当前的28.01和23.77 - 30.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NDIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NDIV股票是什么时候拆分的？
Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.30和-0.81%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.30
- 开盘价
- 27.96
- 卖价
- 28.01
- 买价
- 28.31
- 最低价
- 27.96
- 最高价
- 28.01
- 交易量
- 6
- 日变化
- 2.60%
- 月变化
- -1.79%
- 6个月变化
- 4.67%
- 年变化
- -0.81%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.06 M
- 预测值
- 前值
- 4.00 M
- 实际值
- 1.5%
- 预测值
- 前值
- -0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.182%
- 预测值
- 前值
- 1.650%