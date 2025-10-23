报价部分
货币 / NDIV
NDIV: Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

28.01 USD 0.71 (2.60%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日NDIV汇率已更改2.60%。当日，交易品种以低点27.96和高点28.01进行交易。

关注Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

NDIV股票今天的价格是多少？

Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF股票今天的定价为28.01。它在27.96 - 28.01范围内交易，昨天的收盘价为27.30，交易量达到6。NDIV的实时价格图表显示了这些更新。

Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF股票是否支付股息？

Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF目前的价值为28.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.81%和USD。实时查看图表以跟踪NDIV走势。

如何购买NDIV股票？

您可以以28.01的当前价格购买Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF股票。订单通常设置在28.01或28.31附近，而6和0.18%显示市场活动。立即关注NDIV的实时图表更新。

如何投资NDIV股票？

投资Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF需要考虑年度范围23.77 - 30.22和当前价格28.01。许多人在以28.01或28.31下订单之前，会比较-1.79%和。实时查看NDIV价格图表，了解每日变化。

Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF的最高价格是30.22。在23.77 - 30.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF的绩效。

Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF股票的最低价格是多少？

Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF（NDIV）的最低价格为23.77。将其与当前的28.01和23.77 - 30.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NDIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NDIV股票是什么时候拆分的？

Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.30和-0.81%中可见。

日范围
27.96 28.01
年范围
23.77 30.22
前一天收盘价
27.30
开盘价
27.96
卖价
28.01
买价
28.31
最低价
27.96
最高价
28.01
交易量
6
日变化
2.60%
月变化
-1.79%
6个月变化
4.67%
年变化
-0.81%
