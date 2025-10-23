QuotazioniSezioni
NDIV: Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

28.12 USD 0.82 (3.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NDIV ha avuto una variazione del 3.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.96 e ad un massimo di 28.17.

Segui le dinamiche di Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni NDIV oggi?

Oggi le azioni Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF sono prezzate a 28.12. Viene scambiato all'interno di 27.96 - 28.17, la chiusura di ieri è stata 27.30 e il volume degli scambi ha raggiunto 17. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NDIV mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF pagano dividendi?

Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF è attualmente valutato a 28.12. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.42% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NDIV.

Come acquistare azioni NDIV?

Puoi acquistare azioni Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF al prezzo attuale di 28.12. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 28.12 o 28.42, mentre 17 e 0.57% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NDIV sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni NDIV?

Investire in Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF implica considerare l'intervallo annuale 23.77 - 30.22 e il prezzo attuale 28.12. Molti confrontano -1.40% e 5.08% prima di effettuare ordini su 28.12 o 28.42. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NDIV con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF?

Il prezzo massimo di Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF nell'ultimo anno è stato 30.22. All'interno di 23.77 - 30.22, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 27.30 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF?

Il prezzo più basso di Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) nel corso dell'anno è stato 23.77. Confrontandolo con gli attuali 28.12 e 23.77 - 30.22 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NDIV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NDIV?

Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 27.30 e -0.42%.

Intervallo Giornaliero
27.96 28.17
Intervallo Annuale
23.77 30.22
Chiusura Precedente
27.30
Apertura
27.96
Bid
28.12
Ask
28.42
Minimo
27.96
Massimo
28.17
Volume
17
Variazione giornaliera
3.00%
Variazione Mensile
-1.40%
Variazione Semestrale
5.08%
Variazione Annuale
-0.42%
