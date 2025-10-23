クォートセクション
通貨 / NDIV
NDIV: Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

28.01 USD 0.71 (2.60%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NDIVの今日の為替レートは、2.60%変化しました。日中、通貨は1あたり27.96の安値と28.01の高値で取引されました。

Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

NDIV株の現在の価格は？

Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETFの株価は本日28.01です。27.96 - 28.01内で取引され、前日の終値は27.30、取引量は6に達しました。NDIVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETFの株は配当を出しますか？

Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETFの現在の価格は28.01です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.81%やUSDにも注目します。NDIVの動きはライブチャートで確認できます。

NDIV株を買う方法は？

Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETFの株は現在28.01で購入可能です。注文は通常28.01または28.31付近で行われ、6や0.18%が市場の動きを示します。NDIVの最新情報はライブチャートで確認できます。

NDIV株に投資する方法は？

Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETFへの投資では、年間の値幅23.77 - 30.22と現在の28.01を考慮します。注文は多くの場合28.01や28.31で行われる前に、-1.79%や4.67%と比較されます。NDIVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETFの株の最高値は？

Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETFの過去1年の最高値は30.22でした。23.77 - 30.22内で株価は大きく変動し、27.30と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETFの株の最低値は？

Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF(NDIV)の年間最安値は23.77でした。現在の28.01や23.77 - 30.22と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NDIVの動きはライブチャートで確認できます。

NDIVの株式分割はいつ行われましたか？

Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.30、-0.81%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
27.96 28.01
1年のレンジ
23.77 30.22
以前の終値
27.30
始値
27.96
買値
28.01
買値
28.31
安値
27.96
高値
28.01
出来高
6
1日の変化
2.60%
1ヶ月の変化
-1.79%
6ヶ月の変化
4.67%
1年の変化
-0.81%
