NDIV: Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF
A taxa do NDIV para hoje mudou para 2.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.96 e o mais alto foi 28.01.
Veja a dinâmica do par de moedas Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NDIV hoje?
Hoje Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) está avaliado em 28.01. O instrumento é negociado dentro de 27.96 - 28.01, o fechamento de ontem foi 27.30, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NDIV em tempo real.
As ações de Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF pagam dividendos?
Atualmente Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF está avaliado em 28.01. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.81% e USD. Monitore os movimentos de NDIV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NDIV?
Você pode comprar ações de Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) pelo preço atual 28.01. Ordens geralmente são executadas perto de 28.01 ou 28.31, enquanto 6 e 0.18% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NDIV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NDIV?
Investir em Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF envolve considerar a faixa anual 23.77 - 30.22 e o preço atual 28.01. Muitos comparam -1.79% e 4.67% antes de enviar ordens em 28.01 ou 28.31. Estude as mudanças diárias de preço de NDIV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF?
O maior preço de Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) no último ano foi 30.22. As ações oscilaram bastante dentro de 23.77 - 30.22, e a comparação com 27.30 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF?
O menor preço de Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) no ano foi 23.77. A comparação com o preço atual 28.01 e 23.77 - 30.22 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NDIV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NDIV?
No passado Amplify ETF Trust Amplify Natural Resources Dividend Income ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 27.30 e -0.81% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 27.30
- Open
- 27.96
- Bid
- 28.01
- Ask
- 28.31
- Low
- 27.96
- High
- 28.01
- Volume
- 6
- Mudança diária
- 2.60%
- Mudança mensal
- -1.79%
- Mudança de 6 meses
- 4.67%
- Mudança anual
- -0.81%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 4.06 milh
- Projeç.
- Prév.
- 4.00 milh
- Atu.
- 1.5%
- Projeç.
- Prév.
- -0.2%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.182%
- Projeç.
- Prév.
- 1.650%