Dövizler / NCMI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NCMI: National CineMedia Inc
4.77 USD 0.08 (1.65%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NCMI fiyatı bugün -1.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.72 ve Yüksek fiyatı olarak 4.88 aralığında işlem gördü.
National CineMedia Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NCMI haberleri
- National CineMedia stock rating reiterated at Buy by Benchmark
- National CineMedia (NCMI) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- National CineMedia (NCMI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Earnings call transcript: National CineMedia Q2 2025 sees revenue dip
- Analysts Estimate National CineMedia (NCMI) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Interpublic Group (IPG) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Omnicom (OMC) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- National CineMedia price target lowered to $7 by Benchmark on ad concerns
- AMC theaters to increase pre-movie commercials - Bloomberg
- AMC, movie theater stocks pop as box office hits Memorial Day record
- B.Riley sets National CineMedia stock at Neutral, $6 price target
- nCino Posts Weak Earnings, Joins Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Jayud Global Logistics (NASDAQ:JYD), Hims & Hers Health (NYSE:HIMS)
- North American Box Office Revenue Expected to Grow in 2025, Wedbush Upgrades NCMI Stock
- National CineMedia reintroduces dividend, plans to accelerate stock buybacks
Günlük aralık
4.72 4.88
Yıllık aralık
4.14 7.60
- Önceki kapanış
- 4.85
- Açılış
- 4.86
- Satış
- 4.77
- Alış
- 5.07
- Düşük
- 4.72
- Yüksek
- 4.88
- Hacim
- 989
- Günlük değişim
- -1.65%
- Aylık değişim
- 9.91%
- 6 aylık değişim
- -18.04%
- Yıllık değişim
- -32.34%
21 Eylül, Pazar