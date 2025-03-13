FiyatlarBölümler
Dövizler / NCMI
Geri dön - Hisse senetleri

NCMI: National CineMedia Inc

4.77 USD 0.08 (1.65%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NCMI fiyatı bugün -1.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.72 ve Yüksek fiyatı olarak 4.88 aralığında işlem gördü.

National CineMedia Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NCMI haberleri

Günlük aralık
4.72 4.88
Yıllık aralık
4.14 7.60
Önceki kapanış
4.85
Açılış
4.86
Satış
4.77
Alış
5.07
Düşük
4.72
Yüksek
4.88
Hacim
989
Günlük değişim
-1.65%
Aylık değişim
9.91%
6 aylık değişim
-18.04%
Yıllık değişim
-32.34%
21 Eylül, Pazar