NCMI: National CineMedia Inc
4.77 USD 0.08 (1.65%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NCMI ha avuto una variazione del -1.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.72 e ad un massimo di 4.88.
Segui le dinamiche di National CineMedia Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
NCMI News
- National CineMedia stock rating reiterated at Buy by Benchmark
- National CineMedia (NCMI) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- National CineMedia (NCMI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Earnings call transcript: National CineMedia Q2 2025 sees revenue dip
- Analysts Estimate National CineMedia (NCMI) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Interpublic Group (IPG) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Omnicom (OMC) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- National CineMedia price target lowered to $7 by Benchmark on ad concerns
- AMC theaters to increase pre-movie commercials - Bloomberg
- AMC, movie theater stocks pop as box office hits Memorial Day record
- B.Riley sets National CineMedia stock at Neutral, $6 price target
- nCino Posts Weak Earnings, Joins Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Jayud Global Logistics (NASDAQ:JYD), Hims & Hers Health (NYSE:HIMS)
- North American Box Office Revenue Expected to Grow in 2025, Wedbush Upgrades NCMI Stock
- National CineMedia reintroduces dividend, plans to accelerate stock buybacks
Intervallo Giornaliero
4.72 4.88
Intervallo Annuale
4.14 7.60
- Chiusura Precedente
- 4.85
- Apertura
- 4.86
- Bid
- 4.77
- Ask
- 5.07
- Minimo
- 4.72
- Massimo
- 4.88
- Volume
- 989
- Variazione giornaliera
- -1.65%
- Variazione Mensile
- 9.91%
- Variazione Semestrale
- -18.04%
- Variazione Annuale
- -32.34%
20 settembre, sabato