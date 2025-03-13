QuotazioniSezioni
Valute / NCMI
Tornare a Azioni

NCMI: National CineMedia Inc

4.77 USD 0.08 (1.65%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NCMI ha avuto una variazione del -1.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.72 e ad un massimo di 4.88.

Segui le dinamiche di National CineMedia Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NCMI News

Intervallo Giornaliero
4.72 4.88
Intervallo Annuale
4.14 7.60
Chiusura Precedente
4.85
Apertura
4.86
Bid
4.77
Ask
5.07
Minimo
4.72
Massimo
4.88
Volume
989
Variazione giornaliera
-1.65%
Variazione Mensile
9.91%
Variazione Semestrale
-18.04%
Variazione Annuale
-32.34%
20 settembre, sabato