NCMI: National CineMedia Inc
4.89 USD 0.02 (0.41%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NCMI за сегодня изменился на 0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.81, а максимальная — 4.95.
Следите за динамикой National CineMedia Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NCMI
Дневной диапазон
4.81 4.95
Годовой диапазон
4.14 7.60
- Предыдущее закрытие
- 4.87
- Open
- 4.84
- Bid
- 4.89
- Ask
- 5.19
- Low
- 4.81
- High
- 4.95
- Объем
- 675
- Дневное изменение
- 0.41%
- Месячное изменение
- 12.67%
- 6-месячное изменение
- -15.98%
- Годовое изменение
- -30.64%
