통화 / NCMI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
NCMI: National CineMedia Inc
4.77 USD 0.08 (1.65%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NCMI 환율이 오늘 -1.65%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.72이고 고가는 4.88이었습니다.
National CineMedia Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NCMI News
- National CineMedia stock rating reiterated at Buy by Benchmark
- National CineMedia (NCMI) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- National CineMedia (NCMI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Earnings call transcript: National CineMedia Q2 2025 sees revenue dip
- Analysts Estimate National CineMedia (NCMI) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Interpublic Group (IPG) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Omnicom (OMC) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- National CineMedia price target lowered to $7 by Benchmark on ad concerns
- AMC theaters to increase pre-movie commercials - Bloomberg
- AMC, movie theater stocks pop as box office hits Memorial Day record
- B.Riley sets National CineMedia stock at Neutral, $6 price target
- nCino Posts Weak Earnings, Joins Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Jayud Global Logistics (NASDAQ:JYD), Hims & Hers Health (NYSE:HIMS)
- North American Box Office Revenue Expected to Grow in 2025, Wedbush Upgrades NCMI Stock
- National CineMedia reintroduces dividend, plans to accelerate stock buybacks
일일 변동 비율
4.72 4.88
년간 변동
4.14 7.60
- 이전 종가
- 4.85
- 시가
- 4.86
- Bid
- 4.77
- Ask
- 5.07
- 저가
- 4.72
- 고가
- 4.88
- 볼륨
- 989
- 일일 변동
- -1.65%
- 월 변동
- 9.91%
- 6개월 변동
- -18.04%
- 년간 변동율
- -32.34%
20 9월, 토요일