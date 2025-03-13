货币 / NCMI
NCMI: National CineMedia Inc
4.89 USD 0.02 (0.41%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NCMI汇率已更改0.41%。当日，交易品种以低点4.81和高点4.95进行交易。
关注National CineMedia Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NCMI新闻
日范围
4.81 4.95
年范围
4.14 7.60
- 前一天收盘价
- 4.87
- 开盘价
- 4.84
- 卖价
- 4.89
- 买价
- 5.19
- 最低价
- 4.81
- 最高价
- 4.95
- 交易量
- 675
- 日变化
- 0.41%
- 月变化
- 12.67%
- 6个月变化
- -15.98%
- 年变化
- -30.64%
