NCMI: National CineMedia Inc
4.81 USD 0.04 (0.82%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NCMI hat sich für heute um -0.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.79 bis zu einem Hoch von 4.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die National CineMedia Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NCMI News
- National CineMedia stock rating reiterated at Buy by Benchmark
- National CineMedia (NCMI) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- National CineMedia (NCMI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Earnings call transcript: National CineMedia Q2 2025 sees revenue dip
- Analysts Estimate National CineMedia (NCMI) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Interpublic Group (IPG) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Omnicom (OMC) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- National CineMedia price target lowered to $7 by Benchmark on ad concerns
- AMC theaters to increase pre-movie commercials - Bloomberg
- AMC, movie theater stocks pop as box office hits Memorial Day record
- B.Riley sets National CineMedia stock at Neutral, $6 price target
- nCino Posts Weak Earnings, Joins Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Jayud Global Logistics (NASDAQ:JYD), Hims & Hers Health (NYSE:HIMS)
- North American Box Office Revenue Expected to Grow in 2025, Wedbush Upgrades NCMI Stock
- National CineMedia reintroduces dividend, plans to accelerate stock buybacks
Tagesspanne
4.79 4.87
Jahresspanne
4.14 7.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.85
- Eröffnung
- 4.86
- Bid
- 4.81
- Ask
- 5.11
- Tief
- 4.79
- Hoch
- 4.87
- Volumen
- 80
- Tagesänderung
- -0.82%
- Monatsänderung
- 10.83%
- 6-Monatsänderung
- -17.35%
- Jahresänderung
- -31.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K