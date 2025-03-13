通貨 / NCMI
NCMI: National CineMedia Inc
4.85 USD 0.10 (2.11%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NCMIの今日の為替レートは、2.11%変化しました。日中、通貨は1あたり4.75の安値と4.87の高値で取引されました。
National CineMedia Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NCMI News
- National CineMedia stock rating reiterated at Buy by Benchmark
- National CineMedia (NCMI) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- National CineMedia (NCMI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Earnings call transcript: National CineMedia Q2 2025 sees revenue dip
- Analysts Estimate National CineMedia (NCMI) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Interpublic Group (IPG) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Omnicom (OMC) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- National CineMedia price target lowered to $7 by Benchmark on ad concerns
- AMC theaters to increase pre-movie commercials - Bloomberg
- AMC, movie theater stocks pop as box office hits Memorial Day record
- B.Riley sets National CineMedia stock at Neutral, $6 price target
- nCino Posts Weak Earnings, Joins Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Jayud Global Logistics (NASDAQ:JYD), Hims & Hers Health (NYSE:HIMS)
- North American Box Office Revenue Expected to Grow in 2025, Wedbush Upgrades NCMI Stock
- National CineMedia reintroduces dividend, plans to accelerate stock buybacks
1日のレンジ
4.75 4.87
1年のレンジ
4.14 7.60
- 以前の終値
- 4.75
- 始値
- 4.76
- 買値
- 4.85
- 買値
- 5.15
- 安値
- 4.75
- 高値
- 4.87
- 出来高
- 891
- 1日の変化
- 2.11%
- 1ヶ月の変化
- 11.75%
- 6ヶ月の変化
- -16.67%
- 1年の変化
- -31.21%
