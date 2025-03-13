クォートセクション
NCMI: National CineMedia Inc

4.85 USD 0.10 (2.11%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NCMIの今日の為替レートは、2.11%変化しました。日中、通貨は1あたり4.75の安値と4.87の高値で取引されました。

National CineMedia Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
4.75 4.87
1年のレンジ
4.14 7.60
以前の終値
4.75
始値
4.76
買値
4.85
買値
5.15
安値
4.75
高値
4.87
出来高
891
1日の変化
2.11%
1ヶ月の変化
11.75%
6ヶ月の変化
-16.67%
1年の変化
-31.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K