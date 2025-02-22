FiyatlarBölümler
NBTB: NBT Bancorp Inc

43.28 USD 0.91 (2.06%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NBTB fiyatı bugün -2.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 43.08 ve Yüksek fiyatı olarak 44.09 aralığında işlem gördü.

NBT Bancorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
43.08 44.09
Yıllık aralık
37.31 52.44
Önceki kapanış
44.19
Açılış
44.09
Satış
43.28
Alış
43.58
Düşük
43.08
Yüksek
44.09
Hacim
778
Günlük değişim
-2.06%
Aylık değişim
-1.30%
6 aylık değişim
-0.67%
Yıllık değişim
-2.15%
