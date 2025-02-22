Dövizler / NBTB
NBTB: NBT Bancorp Inc
43.28 USD 0.91 (2.06%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NBTB fiyatı bugün -2.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 43.08 ve Yüksek fiyatı olarak 44.09 aralığında işlem gördü.
NBT Bancorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
43.08 44.09
Yıllık aralık
37.31 52.44
- 44.19
- 44.09
- 43.28
- 43.58
- 43.08
- 44.09
- 778
- -2.06%
- -1.30%
- -0.67%
- -2.15%
21 Eylül, Pazar