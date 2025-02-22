Währungen / NBTB
NBTB: NBT Bancorp Inc
44.19 USD 1.42 (3.32%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NBTB hat sich für heute um 3.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.76 bis zu einem Hoch von 44.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die NBT Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NBTB News
Tagesspanne
42.76 44.21
Jahresspanne
37.31 52.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 42.77
- Eröffnung
- 42.95
- Bid
- 44.19
- Ask
- 44.49
- Tief
- 42.76
- Hoch
- 44.21
- Volumen
- 531
- Tagesänderung
- 3.32%
- Monatsänderung
- 0.78%
- 6-Monatsänderung
- 1.42%
- Jahresänderung
- -0.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K