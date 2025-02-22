Валюты / NBTB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NBTB: NBT Bancorp Inc
42.27 USD 0.53 (1.24%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NBTB за сегодня изменился на -1.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.88, а максимальная — 42.63.
Следите за динамикой NBT Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NBTB
- NBT Bancorp Stock: Recent Acquisition Is The Biggest Earnings Catalyst; Buy (NASDAQ:NBTB)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- 5 Upcoming Dividend Increases Including A New Dividend King
- NBT Bancorp (NBTB) Could Be a Great Choice
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- NBT Bancorp Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NBTB)
- NBT Bancorp Inc. (NBTB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- NBT Bancorp Q2 2025 slides reveal strong growth following Evans acquisition
- Compared to Estimates, NBT (NBTB) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- NBT Bancorp (NBTB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- NBT Bancorp earnings missed by $0.39, revenue topped estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Carter Bankshares, Inc. (CARE) Beats Q2 Earnings Estimates
- LCNB (LCNB) Tops Q2 Earnings Estimates
- NBT Bancorp (NBTB) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Do Options Traders Know Something About NBT Bancorp Stock We Don't?
- Piper Sandler assumes coverage on NBT Bancorp stock with Neutral rating
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- NBT Bancorp announces $0.34 per share dividend
- NBT Bancorp: Fairly Valued With Limited Growth Prospects (NASDAQ:NBTB)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Дневной диапазон
41.88 42.63
Годовой диапазон
37.31 52.44
- Предыдущее закрытие
- 42.80
- Open
- 42.63
- Bid
- 42.27
- Ask
- 42.57
- Low
- 41.88
- High
- 42.63
- Объем
- 309
- Дневное изменение
- -1.24%
- Месячное изменение
- -3.60%
- 6-месячное изменение
- -2.98%
- Годовое изменение
- -4.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.