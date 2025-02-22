通貨 / NBTB
NBTB: NBT Bancorp Inc
44.19 USD 1.42 (3.32%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NBTBの今日の為替レートは、3.32%変化しました。日中、通貨は1あたり42.76の安値と44.21の高値で取引されました。
NBT Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
42.76 44.21
1年のレンジ
37.31 52.44
- 以前の終値
- 42.77
- 始値
- 42.95
- 買値
- 44.19
- 買値
- 44.49
- 安値
- 42.76
- 高値
- 44.21
- 出来高
- 531
- 1日の変化
- 3.32%
- 1ヶ月の変化
- 0.78%
- 6ヶ月の変化
- 1.42%
- 1年の変化
- -0.09%
